Produits ou Services

Repandre.com est depuis 2006 un des premiers sites de difusion de communiqués de presse gratuits en ligne. Depuis ses début il a déjà diffusé plus de 20.000 communiqués (janvier 2013)



Le site vous permet de rédiger vos communiqués de presse (d'une vingtaine de lignes minimum) et de les soumettre dans la catégorie appropriée. Nos modérateurs valident chaque jour les nouvelles publications.



Une fois publiés les communiqués sont relayés sur Google News (seul site de comuniqés de presse dans le cas) , sur Facebook, sur Twitter et sur de nombreux agrégateurs de flux rss.



Autant dire qu'en publiant sur le site vous profiter d'une large visibilité por vos informations et si c'est votre objectif : de liens forts vers vos sites.

Points forts

Repandre.com a une certaine expérience dans la diffusion de CP. Effectivement nous exerçons depuis 2006 sur ce terrain.



Repandre.com est très bien référencé dans les moteurs de recherche qui viennent plusieurs fois par jour indexer les nouveaux contenu.



Repandre est également diffusé sur Twitter, Facebook, Google Newset de multiples agrégateurs de flux RSS



La publication de communiqués de presse est entièrement gratuite.

En résumé, voici comment définir ce site : communique presse, communiques de presse, communiqués, presse et Diffusion presse.

Source : repandre.com